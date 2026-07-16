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Нефтепереработка России упала до минимума с 2005 г

Нефтепереработка России упала до минимума с 2005 г. В последние недели Украина атаковала почти две трети российских НПЗ, проанализировал Bloomberg.

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