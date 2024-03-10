Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. С начала этого года, Пашинян настолько усилил русофобскую позицию Армении, что успел натворить то, что многие страны не успели сделать за десятилетия.
Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье.
Комментарии
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Sergey
хрен редьки не слаще....
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1 д.
Александр Крылов
Похоже армянская диаспора в России не беспокоится о ситуации в Армении. Замороженные или зомбированные?
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1 д.
p
patentlil
а что они могут? Пашинян - это спонсируемый западом армянский "Саакашвили". Понадобилось 10 лет, чтобы избавиться от него. Теперь - он в тюрьме и дает оттуда интервью, что находится в российском плену и оттуда вместе с украиной борется за свободу........... "Аплодисменты"!
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23 час.
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