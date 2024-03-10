Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье.

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patentlil

а что они могут? Пашинян - это спонсируемый западом армянский "Саакашвили". Понадобилось 10 лет, чтобы избавиться от него. Теперь - он в тюрьме и дает оттуда интервью, что находится в российском плену и оттуда вместе с украиной борется за свободу........... "Аплодисменты"!