Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

990 подписчиков

"Крышесносно". Американца ужаснуло оружие неандертальцев

"Крышесносно". Американца ужаснуло оружие неандертальцев

Это оружие острее любого современного ножа, оно способно пробить тушу мамонта насквозь или одним ударом убить человека — изобретение неандертальцев не оставило американского оружейного эксперта равнодушным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Какое отношениемк нам имеют неандертальцы?
Ответить
1 м.
SI
Sergey Ivanov
Самое прямое! Мы их пачками завозим из Ср Азии.
Ответить
1 м.
Grandad
Неандертальцы родом из Европы.
Ответить
1 м.