"Крышесносно". Американца ужаснуло оружие неандертальцев

Это оружие острее любого современного ножа, оно способно пробить тушу мамонта насквозь или одним ударом убить человека — изобретение неандертальцев не оставило американского оружейного эксперта равнодушным.
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