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Звезда Marvel назвала самостоятельное выполнение трюков пустой тратой времени

Звезда Marvel назвала самостоятельное выполнение трюков пустой тратой времени

Звезда супергеройского шоу производства Disney «Ванда/Вижн», американская актриса Элизабет Олсен, исполняющая роль Ванды Максимофф в киновселенной Marvel, объяснила нежелание самостоятельно выполнять трюки, назвав это «пустой тратой времени».

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