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Энциклопедия географа

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Почему рыбный рынок в Шардже поражает воображение сильнее любого океанариума

Почему рыбный рынок в Шардже поражает воображение сильнее любого океанариума

Когда впервые оказываешься внутри этого царства свежести, на мгновение теряешь дар речи. Я много путешествую и стараюсь заглядывать на гастрономические базары в каждом новом городе, но то изобилие, которое предстало передо мной в эмирате Шарджа, перевернуло все прежние представления.

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