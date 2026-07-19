Почему рыбный рынок в Шардже поражает воображение сильнее любого океанариума

Когда впервые оказываешься внутри этого царства свежести, на мгновение теряешь дар речи. Я много путешествую и стараюсь заглядывать на гастрономические базары в каждом новом городе, но то изобилие, которое предстало передо мной в эмирате Шарджа, перевернуло все прежние представления.