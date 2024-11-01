Восстановление Бителло займет 4 недели. У хавбека «Динамо» контактный перелом ребра

Как сообщил главный врач московской команды Александр Родионов, восстановление бразильского футболиста после травмы ребра займет до четырех недель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дочь бывшего тренера Медведева Приданкина выиграла первый матч на уровне WTA
- Ротенберг поздравил со Всемирным днем дзюдо: «Это образ жизни, настоящая философия. Я вырос на татами. Мой борцовский опыт и поддержка дзюдоистов помогают мне и сегодня»
- Макгрегор проиграл 500 тысяч долларов. Он поставил на победу Уиттакера и Холлоуэя нокаутом на UFC 308
Свежие комментарии