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Маттеус о «Баварии»: «Такого, как 1:4 от «Барсы», больше не повторится. Две ничьих в Бундеслиге и поражения в Лиге чемпионов, возможно, помогут исправить ошибки» 

После 3 туров мюнхенцы с 3 очками занимают в таблице 23-е место. «Понятно, что по прошествии двух месяцев при новом тренере и новой схеме не все работает идеально.

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