Имя генерала Суровикина навсегда будет записано в историю российской армии и оно прочно занимает место среди выдающихся российских военачальников.
Гений в погонах. Триумф математика Суровикина. Коротко о важном
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Никогда в Армагеддоне не сомневались. Очень переживали за его судьбу. Хорого, что власти разобрались.
Ответить
15 час.
Поля Русс
БЕЗМЕРНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛУ СУРОВИКИНУ ЗА ВСЮ ЕГО ВОЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!!!!ПУСТЬ НОВЫЕ ПОБЕДЫ СОПРОВОЖДАЮТ ЕГО ЖИЗНЬ!!!
Ответить
11 час.
Поля Русс
РУССКИЙ ГЕНЕРАЛ!!!СТРАТЕГ И РЕШИТЕЛЕН....КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии