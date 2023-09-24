Гений в погонах. Триумф математика Суровикина. Коротко о важном

Tania Еременко Никогда в Армагеддоне не сомневались. Очень переживали за его судьбу. Хорого, что власти разобрались.

Поля Русс БЕЗМЕРНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛУ СУРОВИКИНУ ЗА ВСЮ ЕГО ВОЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!!!!ПУСТЬ НОВЫЕ ПОБЕДЫ СОПРОВОЖДАЮТ ЕГО ЖИЗНЬ!!!