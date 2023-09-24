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    РУССКИЙ ГЕНЕРАЛ!!!СТРАТЕГ И РЕШИТЕЛЕН....КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!Гений в погонах. ...

Гений в погонах. Триумф математика Суровикина. Коротко о важном

Гений в погонах. Триумф математика Суровикина. Коротко о важном

Имя генерала Суровикина навсегда будет записано в историю российской армии и оно прочно занимает место среди выдающихся российских военачальников.

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Комментарии
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Tania Еременко
Никогда в Армагеддоне  не сомневались. Очень переживали за его судьбу. Хорого, что власти разобрались.
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15 час.
Поля Русс
БЕЗМЕРНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛУ СУРОВИКИНУ ЗА ВСЮ ЕГО ВОЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!!!!ПУСТЬ НОВЫЕ ПОБЕДЫ СОПРОВОЖДАЮТ ЕГО ЖИЗНЬ!!!
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11 час.
Поля Русс
РУССКИЙ ГЕНЕРАЛ!!!СТРАТЕГ И РЕШИТЕЛЕН....КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!
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9 час.

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