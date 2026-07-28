Корпорации развитии отказано в иске к подрядчику индустриального парка Рязанский

Корпорация развития Рязанской области требовала от подрядчика неустойку за просрочку работ по созданию инфраструктуры индустриального парка «Рязанский» в размере около 1,14 млн рублей, но суд отказал в удовлетворении иска.
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