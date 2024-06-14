Сотрудника регионального управления Росреестра задержали за взятки в 25 миллионов рублей

В Москве полиция задержала сотрудника Росреестра за взятки в 25 млн рублей В Москве полиция задержала руководителя одного из отделов управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу за взятки в 25 миллионов рублей.
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