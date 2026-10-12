Россия выдала Казахстану лидера ОПГ, чья лаборатория убила двоих

Организатор преступной группы, с 2021 года наладившей изготовление и сбыт мефедрона в Алматы и других регионах Казахстана, задержан в России в июле 2025 года и экстрадирован на родину.
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