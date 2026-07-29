Манчини: «Постараюсь сделать так, чтобы сборная Италии играла так хорошо, чтобы болельщики меня простили»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признал, что его прошлый уход был вызван недопониманием с прежним руководством федерации, и пообещал вернуть доверие болельщиков за счет яркой игры команды и доверия молодым талантам.
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