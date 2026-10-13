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Суд отказал звезде «Евлампии Романовой» в разделе имущества с бывшим мужем

Суд отказал звезде «Евлампии Романовой» в разделе имущества с бывшим мужем

Дорогомиловский районный суд Москвы отказал актрисе Алле Клюке в удовлетворении иска о разделе совместно нажитого имущества с бывшим супругом, режиссером Владимиром Морозовым.

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