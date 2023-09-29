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Парламентская газета

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Услуги нотариусов в среднем по стране подешевеют на 20-30 процентов

Услуги нотариусов в среднем по стране подешевеют на 20-30 процентов

С 1 октября изменятся правила расчета оплаты нотариальных услуг. Вместо отдельной платы за услуги правового и технического характера, например, экспертизу документов, их регистрацию и хранение, будет введен региональный тариф.

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