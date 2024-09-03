Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по факту противоправных действий сотрудника образовательной организации в Свердловской области

В соцмедиа распространено видео, на котором в одной из гимназий Екатеринбурга заместитель директора применил физическую силу в отношении бывшего учащегося, пытаясь выгнать его из образовательного учреждения.
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