До того достали разговоры с журналистами, касательно БРИКС, ШОС и того, что происходит внутри этих организаций, зачем они России и какое место она в них занимает, чем эти структуры могут нам помочь в нашей нынешней замятне с Западом (а точнее, с американцами, которые гуртуют все те страны, которые числятся в составе нынешней антироссийской коалиции, составляя коллективный Запад, вне зависимости от их позиции на глобусе), кто и зачем туда вступает или готовится вступить и чем это нам в каждом отдельном случае может быть полезно (или вредно).