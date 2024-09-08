"Вода туда не поступала": эксперт - о системе пожаротушения парковки в Одинцове

ИЗВЕСТИЯ Вода в систему пожаротушения на парковке в Одинцове, где произошел смертельный пожар, скорее всего, вообще не поступала, заявил в беседе с РЕН ТВ руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.
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