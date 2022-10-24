Глава МАГАТЭ: оба атомных объекта на Украине регулярно посещались

Специалисты атомного регулятора в ближайшие дни вновь посетят эти объекты после заявлений Москвы.Специалисты МАГАТЭ в ближайшее время посетят два атомных объекта на Украине после сообщений РФ о том, что там изготовили ядерную бомбу малой мощности.