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Глава МАГАТЭ: оба атомных объекта на Украине регулярно посещались

Глава МАГАТЭ: оба атомных объекта на Украине регулярно посещались

Специалисты атомного регулятора в ближайшие дни вновь посетят эти объекты после заявлений Москвы.Специалисты МАГАТЭ в ближайшее время посетят два атомных объекта на Украине после сообщений РФ о том, что там изготовили ядерную бомбу малой мощности.

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