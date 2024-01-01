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Райзен о трансфере Коржа в «Титан»: «Ему дали в 2 раза больше от нашего предложения. На его месте было бы глупо не согласиться»

«По Коржу все предельно просто. Ему дали х2 от нашего предложения, и не соглашаться на его месте было бы предельно глупо.

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