"Был сильный скрежет": пассажиры поделились подробностями ЧП с поездом в Коми

Мэрия Воркуты На подъезде к Инте в пассажирском поезде №511 Воркута – Новороссийск возникли сильный скрежет и грохот, а после отъезда из города состав сильно тряхнуло и он сошел с рельсов, рассказала РЕН ТВ пассажирка Ирина Щенева.
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