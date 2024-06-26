"Был сильный скрежет": пассажиры поделились подробностями ЧП с поездом в Коми

Мэрия Воркуты На подъезде к Инте в пассажирском поезде №511 Воркута – Новороссийск возникли сильный скрежет и грохот, а после отъезда из города состав сильно тряхнуло и он сошел с рельсов, рассказала РЕН ТВ пассажирка Ирина Щенева.