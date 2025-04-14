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ФСБ задержала гражданина Молдавии, привезшего в РФ взрывчатку для терактов

ФСБ задержала гражданина Молдавии, привезшего в РФ взрывчатку для терактов

В России задержали гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который работал на военную разведку Украины. По заданию кураторов, мужчина привез в РФ взрывчатку для совершения терактов, сообщили представители Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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