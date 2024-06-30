В МУП «САХ» опровергли тление отходов на Хилокской свалке

После майского пожара на свалке усилили меры противопожарной безопасности. В муниципальном предприятии «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»), эксплуатирующем полигон «Левобережный», опровергли информацию о тлении отходов.
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