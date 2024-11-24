В аэропорту Кишинева предотвратили незаконный вывоз валюты 

За последние несколько дней сотрудники Пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева совместно с сотрудниками таможни в ходе специализированной проверки багажа пассажиров предотвратили две попытки незаконного вывоза валюты из страны.
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