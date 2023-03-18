Почему нельзя отвечать «не за что» на «спасибо»?

Хотя ускоряющийся темп жизни заставляет концентрироваться на решении собственных задач, находятся люди, готовые подставить собственное плечо не только близкому, но постороннему человеку, попавшему в затруднительное положение.
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