Мобильная Dark and Darker будет сильно отличаться от ПК-версии: петы, наём ботов и о...

Мобильная Dark and Darker будет сильно отличаться от ПК-версии: петы, наём ботов и отсутствие PvPЕсли вы до сих пор не в курсе, данжен-кроулер Dark and Darker появится на мобильных устройствах позднее в этом году благодаря компании Krafton.