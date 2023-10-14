Российская армия ведет массированный штурм Авдеевки. Что там происходит и почему это важно

Автор фото, Владимир Зеленский/Telegram Начиная с 10 октября, российские военные направляют значительные силы на штурм города Авдеевка в Донецкой области: этот населенный пункт постоянно обстреливается, в районе боев замечены большие группы бронетехники.
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