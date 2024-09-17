Жители Смоленщины получат возможность оформить электронный сертификат на детские путевки в осенний период

Документ позволит получить частичную или полную компенсацию стоимости отдыха в лагере Родители из Смоленской области могут отправить заявку на получение электронного сертификата, позволяющего частично оплачивать стоимость путевки в оздоровительные организации для детей от 7 до 17 лет на осенний период.