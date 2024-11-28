Экипаж Су-34 ВКС ударил по боевикам и технике ВСУ в курском приграничье

Были использованы авиационные бомбы Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 российской армии ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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