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Бадди Хилд стал автором самого быстрого 3-очкового попадания в истории НБА

Бадди Хилд стал автором самого быстрого 3-очкового попадания в истории НБА

Защитник «Индианы» Бадди Хилд стал автором исторического попадания в матче с «Кливлендом» (135:126). Хилд подхватил мяч сразу после стартового спорного, развернулся и точно бросил из-за дуги.

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