На планируемую к захвату землю из Британского Содружества прибудут первые 10 000 будущих рабов Сити*

Сами жрите то, что приготовят эти негры в общепите. Зайдите на кухню любого ресторана и есть не захотите.

rafael yulaev

Платите россиянам достойную з/плату и не надо со всего мира собирать сброд.Вам ни о чем не говорит ситуация с азиатскими мигрантами? Англосаксы уже руки потирают.К нам прибавится приток мигрантов - к ним убавится. Это же на поверхности лежит!