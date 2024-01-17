Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Strannik Mr
    Надо бы к ним самым жёстким образом отнестись. Душить и душить гадов надо, уничтожать на корню.В Белгороде пойма...
  • Виктор Скопинцев
    Позамерзают бедолаги. "Зелёную" зиму ещё перенесут, а вот "белую"...большой вопрос))На планируемую к ...
  • rafael yulaev
    Платите россиянам достойную з/плату и не надо со всего мира собирать сброд.Вам ни о чем не говорит ситуация с азиатск...На планируемую к ...

На планируемую к захвату землю из Британского Содружества прибудут первые 10 000 будущих рабов Сити*

На планируемую к захвату землю из Британского Содружества прибудут первые 10 000 будущих рабов Сити*

В Госдуме объяснили, зачем России понадобились 10 тысяч кенийцев Кенийцы смогут устроиться в России на стройках, предприятиях общепита, а также в сельском хозяйстве и в сфере обслуживания, рассказал NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иванов
Сами жрите то, что приготовят эти негры в общепите. Зайдите на кухню любого ресторана и есть не захотите.
Ответить
15 час.
rafael yulaev
Платите россиянам достойную з/плату и не надо со всего мира собирать сброд.Вам ни о чем не говорит ситуация с азиатскими мигрантами? Англосаксы уже руки потирают.К нам прибавится приток мигрантов - к ним убавится. Это же на поверхности лежит!
Ответить
6 час.
Виктор Скопинцев
Позамерзают бедолаги. &quot;Зелёную&quot; зиму ещё перенесут, а вот &quot;белую&quot;...большой вопрос))
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх