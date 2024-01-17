В Госдуме объяснили, зачем России понадобились 10 тысяч кенийцев Кенийцы смогут устроиться в России на стройках, предприятиях общепита, а также в сельском хозяйстве и в сфере обслуживания, рассказал NEWS.
На планируемую к захвату землю из Британского Содружества прибудут первые 10 000 будущих рабов Сити*
Комментарии
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Иванов
Сами жрите то, что приготовят эти негры в общепите. Зайдите на кухню любого ресторана и есть не захотите.
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15 час.
rafael yulaev
Платите россиянам достойную з/плату и не надо со всего мира собирать сброд.Вам ни о чем не говорит ситуация с азиатскими мигрантами? Англосаксы уже руки потирают.К нам прибавится приток мигрантов - к ним убавится. Это же на поверхности лежит!
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6 час.
Виктор Скопинцев
Позамерзают бедолаги. "Зелёную" зиму ещё перенесут, а вот "белую"...большой вопрос))
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3 час.
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