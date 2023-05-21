Федеральное агентство новостей №1

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«Бандеровский пес»: Поляки раскритиковали посла Украины Василия Зварича за отказ извиняться за геноцид

«Бандеровский пес»: Поляки раскритиковали посла Украины Василия Зварича за отказ извиняться за геноцид

Украинский посол в Польше Василий Зварич отказался извиняться за геноцид польского населения со стороны украинцев во время Второй мировой войны, за что был раскритикован пользователями в Сети.

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