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В Сочи после гибели кавээнщика в драке возбуждено уголовное дело

В Сочи после гибели кавээнщика в драке возбуждено уголовное дело

Во вторник сотрудники следственного отдела по Хостинскому району города Сочи управления СКР по Кубани возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего по неосторожности его смерть.

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