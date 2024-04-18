В ход идут "карманные террористы": Британия начала теневую игру против стран, не поддерживающих Украину и Израиль

Британия начала теневую игру против стран, не поддерживающих Украину и Израиль - в ход идут "карманные террористы", а точнее террористическая сеть "Братья мусульмане"*, сформированная в 1928 году в Каире при непосредственном участии английской разведки.
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