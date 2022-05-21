Поставки российского газа в Финляндию прекращены

Сегодня в 7 утра прекратились поставки природного газа из России в Финляндию.Причиной остановки поставок российского газа в Финляндию стало то, что «Газпром Экспорт» так и не получил от финской компании Gasum платеж за поставку газа в апреле.
Сегодня в 7 утра прекратились поставки природного газа из России в Финляндию.Причиной остановки поставок российского газа в Финляндию стало то, что «Газпром Экспорт» так и не получил от финской компании Gasum платеж за поставку газа в апреле.
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