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Поставки российского газа в Финляндию прекращены

Поставки российского газа в Финляндию прекращены

Сегодня в 7 утра прекратились поставки природного газа из России в Финляндию.Причиной остановки поставок российского газа в Финляндию стало то, что «Газпром Экспорт» так и не получил от финской компании Gasum платеж за поставку газа в апреле.

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