Досрочные парламентские выборы в ФРГ

23 февраля в Германии пройдут досрочные выборы в Бундестаг. Они должны были состояться осенью, но в результате кризиса в правящей коалиции и вынесения вотума недоверия правительству Шольца было принято решение провести выборы досрочно.
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