Мали: 19 солдат Вооруженных сил Мали (FAMa) и Русского Африканского корпуса были убиты и еще 23 получили ранения после того, как боевики Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (ДНИМ) устроили им засаду возле Эринтеджефта, к востоку от Бера в регионе Томбукту, в полдень 26 августа.