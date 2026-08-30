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"Вокруг Булгакова": страх в Москве и Ершалаиме

"Вокруг Булгакова": страх в Москве и Ершалаиме

"Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Га-Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок".

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