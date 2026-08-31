Иран атаковал американские базы в Иордании в ответ на удары США по острову Ларак

30 августа Иран совершил ракетные и дроновые атаки по американским военным базам в Иордании, включая базы имени короля Хусейна и «Аль-Азрак».
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