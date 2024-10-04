В Державинском прошла штабная тренировка по гражданской обороне

В Державинском вузе прошли штабные учения по гражданской обороне. Они были направлены на совершенствование навыков действий руководителей структурных подразделений, должностных лиц, работников и обучающихся университета по гражданской обороне.
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