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Гвардиола о Суперкубке: «Я порой чувствовал нехватку мотивации, когда команда часто выигрывала титулы – сегодня такого ощущения не было. Очень рады, что уже взяли трофей»

Гвардиола о Суперкубке: «Я порой чувствовал нехватку мотивации, когда команда часто выигрывала титулы – сегодня такого ощущения не было. Очень рады, что уже взяли трофей»

«Манчестер Сити» стал обладателем трофея, обыграв «Севилью» в серии пенальти (1:1, пен. 5:4).  «Эдерсон пару раз нас выручил.

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