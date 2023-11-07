Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 883 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Долгополов
    Травоядные всегда отличались  умом и сообразительностьюБлогер Христолюб ...
  • Игорь Василевский
    Шаечка то была одна- Маленков, Каганович, да и Лаврий Палыч, под которым стул зашатался, мог свои руки приложить. Ста...Речь идет уже о р...
  • Евгения Болотова
    Они навешали нам, мы им... Драчка, однако, по законам улицы... Третейский судья с ковидом слёг...В Carlsberg пригр...

СЦКК сообщил о 13 выпущенных снарядах ВСУ после полуночи по территории ДНР

СЦКК сообщил о 13 выпущенных снарядах ВСУ после полуночи по территории ДНР

Артиллерия ВСУ выпустила уже 13 снарядов по районам Донецка и Горловке с начала полуночи. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх