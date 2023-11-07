СЦКК сообщил о 13 выпущенных снарядах ВСУ после полуночи по территории ДНР

Артиллерия ВСУ выпустила уже 13 снарядов по районам Донецка и Горловке с начала полуночи. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).