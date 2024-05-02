В аппарате Уполномоченного предпринимателям рассказали о работе со структурированными госконтрактами

Об этом в ходе круглого стола на тему «Проблемные вопросы бизнеса в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов», организованного аппаратами Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Архангельской области, сообщили ведущие консультанты контрактного агентства Архангельской области Ольга Пантелеева и Мария Молодцова.