В аппарате Уполномоченного предпринимателям рассказали о работе со структурированными госконтрактами

Об этом в ходе круглого стола на тему «Проблемные вопросы бизнеса в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов», организованного аппаратами Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Архангельской области, сообщили ведущие консультанты контрактного агентства Архангельской области Ольга Пантелеева и Мария Молодцова.
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