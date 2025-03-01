Блошиный рынок в Ялте перенесут на площадь у сквера Комсомолец

Власти Ялты планируют перенести «блошиный» рынок на площадь перед сквером «Комсомолец». «Такое решение было принято во время встречи первого заместителя главы администрации Ялты Сергея Баннова, начальника управления потребительского рынка и услуг Светланы Рябикиной и граждан, которые на «блошином» рынке реализуют вещи бывшие в употреблении», – сообщили в отделе информационной политики горадминистрации.