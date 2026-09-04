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«Самое массовое повышение»: Кому положена прибавка к пенсии до конца 2026 года

«Самое массовое повышение»: Кому положена прибавка к пенсии до конца 2026 года

До конца 2026 года российская пенсионная система ждет серия точечных повышений: выплаты вырастут у нескольких категорий граждан — от тех, кто перешагнул 80-летний рубеж, до бывших военнослужащих и работников угольной промышленности.

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