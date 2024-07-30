Евгения Чикунова: «Я соскучилась по международным стартам. Нейтральный статус? Нужно еще раз подумать, хочу ли я этого»

Чикуновой 19 лет, она действующая рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом. В июле спортсменка выиграла финал Кубка России на 100 м с результатом лучше, чем у победителя Олимпиады-2024 в Париже южноафриканки Татьяны Смит.