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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Чикунова: «Я соскучилась по международным стартам. Нейтральный статус? Нужно еще раз подумать, хочу ли я этого»

Чикуновой 19 лет, она действующая рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом. В июле спортсменка выиграла финал Кубка России на 100 м с результатом лучше, чем у победителя Олимпиады-2024 в Париже южноафриканки Татьяны Смит.

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