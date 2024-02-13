Деменцию Байдена сочли опасной из-за возможности начала ядерной войны

REUTERS/Kevin Lamarque Вопрос "случайной" ядерной войны из-за действий США сейчас звучит очень громко из-за проблем с памятью у американского лидера Джо Байдена в нынешней сложной внутриполитической обстановке, которая сложилась в Штатах.
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