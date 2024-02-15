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В России введут штрафы за раздачу просроченных продуктов

В России введут штрафы за раздачу просроченных продуктов. Об этом пишет РИА Новости. Предполагается, что штрафные санкции будут грозить фондам и некоммерческим организациям, которые занимаются благотворительностью и безвозмездно передают населению продукты питания.

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