В России введут штрафы за раздачу просроченных продуктов. Об этом пишет РИА Новости. Предполагается, что штрафные санкции будут грозить фондам и некоммерческим организациям, которые занимаются благотворительностью и безвозмездно передают населению продукты питания.
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