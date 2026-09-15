compression period E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI:YM1! Art-of-Cutloss a compression tht take major shift between ups and down within H1, still waiting for H4 making the real breakout for validation.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым