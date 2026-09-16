Как поддержать иммунитет без лекарств в сезон простуд

Для поддержки организма в осенний период важно следить за режимом сна, питанием и физической активностью, а при подтвержденном дефиците — восполнять необходимые витамины и минералы.
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