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Путин: инфляция в России опустилась до 6,2%

Путин: инфляция в России опустилась до 6,2%

Уровень инфляции в России по данным на 14 сентября ниже, чем в 2026 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, его слова привел ТАСС .

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